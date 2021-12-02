МЧС предупредило о 18-градусном морозе в Ленобласти

Сильные морозы ударят в Ленобласти 3 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима пришла в Ленинградскую область без всяких "раскачек" - сразу с морозами и снегопадами. МЧС региона предупредило местных жителей о том, что в ночь на 3 декабря 2021 года температура воздуха в области опустится ниже 10 градусов, а местами установится 18-градусный мороз.

- Ночью в области температура воздуха составит минус 13-18 градусов, местами минус 10 градусов. Днем потеплеет на 10 градусов и температура составил 3-8 градусов мороза. На дорогах образуется гололед, - предупредили спасатели.

Погода днем будет облачная. Регион снова накроет сильный снег, на севере пройдет небольшой. Ветер в целом будет легкий 4-9 метров в секунду, но с порывами до 12 метров в секунду в прибрежных районах.

Добавим, что снег в Ленобласти ожидается в ближайшие три дня.