ФСИН Петербурга разыскивает сбежавшего из колонии осужденного за педофилию

Мужчину объявили в розыск

В Санкт-Петербурге продолжают разыскивать 36-летнего Ходжамуратова Расула Якуббоевича. Осужденный за изнасилование девочки отбывал наказание в колонии-поселения № 1 УФСИН. В момент побега он находился в Волосовской межрайонной больнице на лечении. Там не предусмотрена охрана, чем и воспользовался осужденный.

Его разыскивает УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

- В 2011 году данный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, за что был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Он отбывал наказание в Республике Коми. Под конец срока суд решил, что он может быть переведен в колонию-поселения. В феврале 2022 года он должен был освободиться, но 14 ноября 2021 года совершил побег.

Любую информацию о нахождении заключенного, необходимо сообщить в полицию по телефонам: 8-931-249-66-61 или по номеру 112.