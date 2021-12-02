Движение на Московском шоссе, где два дня стояла пробка, восстановили

Комитет по благоустройству помог восстановить движение на Московском шоссе Фото: Олег ЗОЛОТО

Огромная пробка, которая возникла на Московском шоссе Санкт-Петербурга из-за снегопада, продержалась больше двух суток. Тяжелее всего на дороге оказалось 1 декабря 2021 года. Помимо снега, там еще произошло несколько ДТП, которые серьезно мешали проезду. На данный момент движение по трассе уже постановлено.

- Сложная дорожная обстановка на Московском шоссе возникла из-за того, что несколько грузовых фур застряли на боковых проездах, ведущих от логистических центров к Московскому шоссе, - рассказали в Смольном.

К спасению подключились сотрудники "Автодора". Они расчистили снег, а также обработали дорогу противогололедными средствами.

Отмечается, что территория, где застряли грузовики, принадлежит частной компании. В связи с этим комитет по благоустройству направил обращение в ГАТИ в просьбой принять меры.