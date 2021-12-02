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Общество2 декабря 2021 12:55

Снегопад снова накроет Ленобласть 3 декабря

Снег будет идти минимум три дня
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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3 декабря Ленобласть снова накроет снегопад

3 декабря Ленобласть снова накроет снегопад

Фото: Олег ЗОЛОТО

После дневной передышки, на Ленинградскую область снова надвигается снегопад. По сообщению МЧС, снег накроет регион в пятницу, 3 декабря 2021 года, и будет идти минимум три дня.

- Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 3 и 4 декабря на территории Ленинградской области ожидается местами сильный снег. На дорогах образуется гололед, - рассказали в пресс-службе МЧС 47-го региона.

В воскресенье, 5 декабря, в области тоже будет снег, но уже умеренный.

Вместе со снегопадом в область придут и сильные морозы. В ночь на 3 декабря температура воздуха опустится до минус 13-18 градусов. Днем потеплеет на 10 градусов. При этом, в прибрежных районах ожидается сильный ветер до 12 метров в секунду.