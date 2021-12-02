Водитель такси в Петербурге требовал деньги с пассажиров, угрожая им пистолетом

Инцидент произошел вечером 1 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Расплатиться с таксистом жителя Петербурга вечером 1 декабря оказалось непросто. Вместо положенных 375 рублей водитель потребовал у мужчины целых 2000 рублей. Когда простые просьбы и уговоры не помогли, в ход пошла тяжелая артиллерия.

- В экстренную службу спасения поступил звонок от мужчины, который рассказал, что водитель такси угрожал его родителям предметом, похожим на пистолет, и требовал заплатить ему 2000 рублей, - сообщил источник "КП-Петербург".

Полицию пострадавшие вызвали уже по приезде домой. Позже указанная ими машина была замечена у поста ГИБДД на повороте к Пулково. О дальнейшей судьбе водителя такси пока ничего неизвестно.