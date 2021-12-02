СК раскрыл убийство коллекционера картин 24-летней давности в Ленобласти

Следователи нашли убийцу коллекционера спустя 24 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи управления СК по Ленинградской области смогли раскрыть убийство 24-летней давности, произошедшее в поселке Рощино. В 1997 году в одном из домов было найдено тело 51-летнего мужчины, коллекционера картин. При этом часть предметов искусства, в том числе ценных, исчезла.

- Было установлено, что преступление совершили двое ранее судимых мужчин. Один был задержан и осужден. Однако, в том же году предварительное следствие в отношении другого злоумышленника было приостановлено в связи с тем, что он скрылся, - сообщает пресс-служба Следкома.

Но в 2021 году дело снова открыли, и сыщикам удалось установить местонахождение преступника. Полиция задержала подозреваемого в Воронежской области. Сам мужчина вину не признал, но следователи уверены, что он сначала избил коллекционера рукояткой пистолета, а потом задушил шнурком. После чего забрал ценности и ушел.

Теперь мужчину ждет этапирование и суд.