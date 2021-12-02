19 нерп и тюленей спасли в Петебурге за 2021 год

За 2021 год в Петербурге спасли 19 нерп / Фото: Водоканал

В Санкт-Петербурге закончился сезон реабилитации нерп и тюленей, попавших в беду. В четверг, 2 декабря 2021 года, специалисты Фонда друзей балтийской нерпы выпустили последнюю пациентку - самочку ладожской нерпы, которую нашли в деревне Коккорево в конце августа.

- Малышка удивила зоологов не только своим поздним появлением в конце лета, когда традиционно сезон реабилитации уже заканчивается, но и тем, что весила всего 7 килограммов, тогда как обычно в это время вес нерпят составляет уже 18-20 килограммов, - рассказали в "Водоканале".

Сезон выдался в этот раз очень длинный - целых 9 месяцев, и это несмотря на то, что зима была холодной и Финский залив покрылся льдом.

Всего за 2021 год в Петербурге спасли, вылечили и выпустили обратно на волю 19 ластоногих. Еще двое умерли, несмотря на труды зоологов.