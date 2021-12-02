Первую ТЭЦ России в Петербурге сделают музеем

В первой в России ТЭЦ на набережной реки Фонтанки задумали музей Фото: Олег ЗОЛОТО

Самую первую в России ТЭЦ, которая располагается на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, хотят реконструировать и превратить в музей. Об этом 2 декабря 2021 года пишет "Деловой Петербург". Летом на территории здания уже прошли археологические раскопки. Проектом реконструкции будет заниматься мастерская "Студия 44".

- Руководитель студии Никита Явейн считает, что пока рано обсуждать детали будущего проекта, - пишет издание.

ТЭЦ занимает территорию в 18 тысяч квадратных метров, однако само здание с четырьмя трубами, которое является объектом культурного наследия, занимает всего 4,7 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что на участке ТЭЦ также может быть востребована коммерческая недвижимость и даже жилье.