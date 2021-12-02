В Смольном объяснили, что такое QR-коды для транспорта в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Санкт-Петербурга решила разъяснить, что такое QR-код для транспорта, который собираются вводить в городе. В четверг, 2 декабря 2021 года, в Смольном уточнили, что они не имеют никакого отношения к тем QR-кодом, которые получают горожане после вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания.

- Новые валидаторы в городском наземном транспорте будут считывать информацию с разовых проездных билетов в виде цифровых кодов, - пояснили в комитете по транспорту.

В этом QR-коде будет содержаться фискальная информация, данные о месте и времени покупки билета, а также сроке его действия. Такого вида билеты вводятся вместе с транспортной реформой, для пересадочного тарифа.

Сейчас в наземном транспорте Петербурга установлены разные валидаторы. Общее программное обеспечение объединит их функцией распознавания разовых проездных билетов.