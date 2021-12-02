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Происшествия2 декабря 2021 14:45

Буйный ростовчанин напал на петербургских полицейских во время задержания

Теперь ему грозит новая статья УК РФ
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

40-летнего жителя Ростовской области за мелкое хулиганство задержала полиция Петербурга. Только, прибыв в участок, мужчина решил нахулиганить по-крупному - начал бушевать и оказывать сопротивление сотрудникам.

- Находясь в коридоре, предназначенном для доставленных лиц, он начал активно стучать по двери и мешать работать сотрудникам. Неоднократно его просили стоять спокойно и ждать, пока будет оформлен административный протокол, - сообщил источник "КП-Петербург".

Только просьбы и замечания не помогли, тогда буйный ростовчанин решил выбраться из участка другим путем - через запасной выход.

- В какой-то момент мужчина направился к запасной двери и попытался ее открыть. После этого ему было сделано еще одно замечание. Его попросили пройти за решетчатую дверь, в ответ на это мужчина начал злостно сопротивляться и отказываться выполнять требование, - отметил источник "КП-Петербург".

Мужчина оттолкнул сотрудника полиции, схватился за его форму и спровоцировал драку. На помощь подоспел еще один полицейский, вместе они увели гиперактивного гражданина на досмотр. Но и там все не прошло мирно, мужчина продолжал толкаться и осыпать сотрудников полиции "любезностями", а это уже не хулиганство. За такое можно и срок схлопотать - до десяти лет лишения свободы.