Более 700 современных фонарей появятся у метро "Гражданский проспект" в Петербурге

Квартал у метро «Гражданский проспект» осветят 747 современных фонарей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Калининском районе Санкт-Петербурга началась реконструкция уличного освещения. Она пройдет в квартале рядом со станцией метро "Гражданский проспект". Об этом 2 декабря 2021 года рассказали в Смольном.

- В Петербурге проводится комплексная модернизация внутриквартального освещения. Это вопрос комфорта и безопасности горожан, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Реконструкция пройдет в квартале между улицей Ушинского, проспектом Просвещения, Гражданским проспектом, проспектом Луначарского. В этом месте живут порядка 11,5 тысяч человек. Теперь там появится в три раза больше светильников. Натриевые заменят на светодиодные, а опоры станут металлическими.

Планируется, что работы будут закончены в 2022 году. Всего на месте появится 747 новых светильников.