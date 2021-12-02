На новогодние украшения Калининского района Петербурга потратят 9 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

До Нового года остался месяц, поэтому Санкт-Петербург уже начали украшать к празднику. В среду, 1 декабря 2021 года, стало известно, что в Калининском районе выбрали поставщика, который займется созданием праздничного настроения. На украшения потратят в общей сложности более 9 миллионов рублей.

- Оказанием услуг по оформлению Калининского района Санкт-Петербурга к Новому 2022 году и Рождеству Христову займется компания ООО "Формула", - говорится в документах на портале госзакупок.

Так, на Арсенальной набережной на фасадах зданий появится гирлянда-бахрома холодно-белого цвета, а также гирлянда-занавес. На площади Ленина украсят фонари гирляндами "нить". Также новогодними огнями загорятся деревья в районе. Кроме того, появятся праздничные светящиеся композиции в виде новогодних шаров.

Полностью все украшения должны появиться до 19 декабря.