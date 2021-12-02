Авторы Орловского тоннеля пообещали сохранить озеленение района

Тоннель обеспечит круглосуточную транспортную связь правого и левого берегов Невы. Фото: Метрогипротранс

Магистраль под Невой, которая соединит Центральный район Петербурга с Красногвардейским и Калининским, хоть и появится не раньше 2040 года, но уже вызывает жаркие споры в обществе. Так, в ноябре проектировщик Юрий Павлов раскритиковал всю идею проекта, заявив, что тоннель вреден для города и бесполезен с точки зрения инфраструктуры. Московская компания «Метрогипротранс», которая занимается разработкой проекта, ответила на опасения эксперта.

- Тоннель создаст кратчайшие связи в центральной части города между берегами Невы для круглосуточной работы пожарной службы, скорой помощи, МЧС, ГИБДД и других городских служб, - объяснили в «Метрогипротрансе». - Новая постоянная связь даст прямой выход из районов ядра исторического центра на КАД через Пискаревский проспект и магистрали Всеволожского и Приозерского направлений.

Что касается растительности, то деревья в этом районе постараются максимально сохранить.

- Мы предлагаем организовать подземные съезды с сохранением планировки парков и озеленением территории без сокращения площади зеленых зон, - подчеркнули авторы проекта.

Трамвайную линию на Среднеохтинском, кстати, тоже обещают не трогать.