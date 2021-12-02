Четырехлетней девочке стало плохо на борту самолета Хургада - Петербург Фото: СОЦСЕТИ

Очень тяжелый полет пережила четырехлетняя девочка и ее родители, которые летели из Хургады в Санкт-Петербург. Ребенку стало плохо на борту самолета, резко поднялась температура и началась тошнота. Об этом 2 декабря 2021 года рассказали в социальной сети пассажиры самолета.

- Сначала у ребенка повысилась температура до 39 градусов, потом до 39,7 градусов, а после вообще до 40 градусов. Бедняжку всю трясло, тошнило, - рассказали очевидцы.

Бортпроводники с помощью громкой связи нашли медика среди пассажиров. Также нашли тонометр и жаропонижающие свечи.

Когда самолет сел в Пулково, то пассажиров попросили оставаться на своих местах и никуда не выходить. Пришли сотрудники Роспотребнадзора, взяли у девочки мазок на коронавирус для экспресс-теста, который показал отрицательный результат.

Сейчас малышку с родителями забрали медики.