Родителям разрешили присутствовать на утренниках в детских садах Петербурга

Петербуржцам разрешили присутствовать на новогодних утренниках в детсадах Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге разрешили родителям присутствовать на детских утренниках в детских садах. Об этом 2 декабря 2021 года сообщили в управлении Роспотребнадзора города.

- Посещение дошкольных организаций родителями или законными представителями возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий, - отметили в ведомстве.

Так, родителям на входе надо будет обязательно замерить температуру. В случае, если у кого-то будет повышенная температура или признаки заболевания, то их в детский сад не пустят. Также всем посетителям надо будет обработать руки антисептиками и на протяжении всего нахождения в детском саду носить маску.

При этом в городе сохраняется запрет на организацию праздников с привлечением посторонних организаций.