Спасатели МЧС просят жителей Ленобласти не выходить на лед даже в мороз

МЧС предупредило жителей Ленобласти об опасности выхода на лед. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели МЧС предупредили жителей Ленобласти об опасности выхода на лед. Да, в 47 регион пришли морозы. По прогнозам синоптиков, в ночь на 3 декабря температура упадет до минус 18 градусов. Однако спасатели просят не надеяться на мороз и забыть о выходе на лед, особенно это относится к рыбакам. В противном случае все может закончиться трагедией. Или административным штрафом, если нарушителя поймают.

- На водных объектах ледообразование сейчас происходит неравномерно. Если на небольшом озере ледовый покров достаточно прочный, то на больших водоемах, особенно реках, ледообразование неравномерное, в том числе при большом количестве осадков виде снега. В регионе приняты запреты о выходе на лед, - сообщил Алексей Зыбцев, глава отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Ленобласти.

Спасатели обещают патрулировать водные объекты в регионе для того, чтобы проследить за безопасностью граждан и предотвратить нарушения.