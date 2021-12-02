Власти Ленобласти ослабили часть ковидных ограничений со 2 декабря

В Ленобласти немного ослабили коронавирусные ограничения - со 2 декабря 2021 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти со 2 декабря 2021 года частично ослабили коронавирусные ограничения. Соответствующие изменения в главное «ковидное» постановление внес и подписал губернатор Александр Дрозденко. Из нового многое касается организаций, получивших паспорт коллективного иммунитета, подтверждающий, что персонал вакцинировался от инфекции, либо переболел. В частности, фитнес-клубам, частным стоматологиям, баням, бассейнам и кинотеатрам с «иммунным документом» больше не надо требовать QR-коды от посетителей.

- Что касается посетителей фитнес-центров, то теперь им не нужно предварительно записываться на тренировки, - уточняют в пресс-службе правительства Ленобласти.

Массовые мероприятия нужно будет согласовывать с Роспотребнадзором. Но если участников меньше 50, то к ведомству стучаться не нужно – достаточно просто, чтобы каждый присутствующий имел QR-код.

Отдельные послабления касаются тусовщиков – ночные клубы и дискотеки смогут работать, но лишь исключительно с 6:00 до 23:00. Естественно, на входе надо будет предъявить QR-код или ПЦР-тест.

Но есть одно небольшое ужесточение. Затрагивает оно получения иммунного паспорта.

- Паспорта коллективного иммунитета для медиков, школ и учреждений соцзащиты теперь будут выдаваться при прохождении полной вакцинации (или подтверждения заболевания в течение последних 6 месяцев) 95% сотрудников, - добавляют власти региона.