Новый снегопад ожидается в Петербург в ночь на 3 декабря

На Петербург снова надвигается снегопад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не успел Петербург перевести дух от одного снегопада, как к нам уже приближается новый. Он начнется уже вечером 2 декабря, продлится всю ночь, большую часть пятницы и даже захватит кусочек субботы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Повторения того, что у нас было буквально вчера и позавчера, ждать не стоит, - успокоил ученый. – Если после циклона «Бенедикт» высота снежного покрова составила примерно 20 сантиметров, то новый снегопад добавит к нему сантиметров пять, вряд ли больше.

Вместе со снегопадом в Петербург придет и похолодание: уже это ночью столбики термометров опустятся до -12, -13 градусов. А в соседней Ленинградской области – и вовсе до -20 градусов. Правда, днем опять существенно потеплеет – до -5, -8 градусов.