Жилком: 91% подходов к парадным в Петербурге очищены от снега

Работы по первичной очистке территорий в Петербурге почти завершены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге расчистка последствий эпического снегопада, принесенного циклоном «Бенедикт», близится к концу. Основной объем работ благополучно выполнен. Об этом «Комсомолке» в Петербурге» в четверг, 2 декабря, рассказали в городском жилищном комитете.

- На 16:42 было очищено 91.4 % подходов к парадным, 88.7% подходов к контейнерным площадкам, израсходовано 52,4 тонны противогололедных материалов – песк-соляной смеси, - уточнили в ведомстве. – Всего к работам привлекалось 7 703 дворника.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, почему уборка снега в Петербурге превратилась в настоящее мучение и для горожан и для коммунальщиков. Если коротко, проблемы системные – а значит, ждем новых коллапсов. И новая инициатива Смольного по привлечению к уборке снега добровольцев вряд ли принесет существенные результаты.