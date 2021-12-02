В центре Петербурга усилят работу по очистке крыш от снега и наледи

Центр Петербурга будут тщательнее убирать от наледи на крышах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Центрального района Петербурга поручила усилить работу по очистке крыш от снега и наледи. Снегопад, вызванный циклоном «Бенедикт», ранее оставил в Северной столице около 20 сантиметров осадков. Часть из них, естественно, осталась на кровлях домов. По планам чиновников, в пятницу, 3 декабря, в центре города должны очистить минимум 300 крыш. В уходящий четверг, 2-го числа, рабочие привели в порядок в три раза меньше крыш.

- Кроме этого в районе усилят меры безопасности. Во избежание гололеда рабочие будут использовать песко-соляную смесь во дворах и на тротуарах района, - передает пресс-служба районной администрации.

К слову, на совещании с чиновниками присутствовали не только дорожные и коммунальные службы, но и прокуратура, контролирующая ситуацию. В частности, надзорное ведомство взяло «под опеку» многострадальное Московское шоссе, которое два дня стояло в многочасовых пробках.