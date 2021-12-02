В Ленобласти таксист выстрелил в другого водителя из-за места на парковке

Оружием в этой истории оказалась ракетница Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нешуточная борьба за парковочное место развернулась в Гатчине. Днем 1 декабря от 33-летнего водителя в полицию поступило сообщение, что в него выстрелил таксист, перегородивший выезд с парковки.

- Мужчина рассказал, что припарковал свою машину на площади Варшавского вокзала и ушел по делам, но, когда вернулся, увидел, что за его автомобилем припарковался таксист. Мужчина начал сигналить, чтобы освободить проезд, но второй водитель вышел из машины и начал кричать, - сообщил источник "КП-Петербург".

После этого разразился конфликт, и таксист достал из куртки предмет, по словам потерпевшего, похожий на пистолет. Мужчина выстрелил и попал оппоненту в плечо, после чего "снаряд" отскочил от куртки и попал в салон автомобиля.

- После этого началось задымление салона автомобиля первого водителя - загорелся резиновый коврик. Мужчина отогнал машину на безопасное расстояние и закидал коврик снегом, потушив очаг возгорания, - отметил источник "КП-Петербург".

Под шумок таксист уехал с места конфликта, но полицией был объявлен "план перехват" и злоумышленника быстро поймали.

- В УМВД России был доставлен 47-летний мужчина. Он пояснил, что во время конфликта достал из кармана ракетницу, которую ранее приобретал для отпугивания собак. Водителя он хотел лишь напугать, но затвор соскочил, и произошел выстрел. После этого он уехал, - сообщил источник "КП-Петербург".

Иногда парковочные места в Петербурге и Ленинградской области ценятся на вес золота, но это не повод стрелять в конкурентов, ведь так можно обрести не свободное место, а уголовное дело.