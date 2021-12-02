Первый рейд антиковидной дружины в метро Петербурга пока откладывается

Рейды антиковидной дружины в метро Петербурга пока откладываются. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге пока что откладывается первый рейд антиковидной дружины в метрополитен города. Об этом «Комсомолке» рассказали в студенческом совете факультета социальных технологий при СЗИУ РАНХиГС, где и создали необычный патруль. Напомним, волонтеры не будут никого принуждать надеть маску в общественном месте, а просто вежливо попросят. Если у нарушителя не окажется средства индивидуальной защиты, то ему его выдадут. Предполагается, что студенты обойдутся без помощи полиции, это чисто добровольческая инициатива.

- Пока нет точных списков участников дружины. Никто еще не прошел инструктаж, поэтому в рейд никто пока не выйдет, - сообщили «КП-Петербург» в студсовете ФСТ.

Тем временем комздрав заявил о том, что Северная столица вышла на плато по госпитализациям больных с коронавирусом и пневмонией. В среднем, ежедневно в больницы поступает от 350 до 400 зараженных инфекцией пациентов.