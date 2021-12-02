Новый корпус больницы Святого Георгия откроют в Петербурге в середине декабря

Новый корпус больницы Святого Георгия примет первых пациентов в середине декабря 2021 года.

Новый корпус больницы Святого Георгия откроют в Петербурге в декабре 2021 года. Об этом рассказали в городском комитете по строительству. Здание уже ввели в эксплуатацию, осталось только официально передать объект пользователю. Корпус большой – площадью в 20 тысяч «квадратов», там могут разместить 405 пациентов, если больницу перепрофилируют под инфекционную. А для планового лечения там доступны 302 койки.

- Здания возвели в сжатые сроки, всего за 9 месяцев. Сейчас больницу укомплектовывают необходимым медоборудованием, и в середине декабря она примет первого пациента, - рассказывают в Смольном.

Почти закончено строительство и нового корпуса Детской горбольницы №2 Святой Марии Магдалины на 1-й линии Васильевского острова, 58. Там будут находиться лечебно-диагностические отделения. Проверка показала, что на месте имеются проблемы с облицовкой стен и подвесным потолком, подрядчик должен в короткие сроки их установить. В целом, корпус детской больницы готов уже на 87%, но дата открытия не называется.