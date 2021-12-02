Семь районов Петербурга освободили от нелегальных автостоянок

Инспекторы Смольного освободили семь районов Петербурга от нелегальных автостоянок и парковок. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга частично освободили семь районов города от нелегальных автомобильных стоянок, а также индивидуальных парковок. Горе-собственникам заранее вручали уведомления с просьбой добровольно покинуть территорию, но многие это проигнорировали.

Нарушители получат большие штрафы. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

Самая большая незаконная автостоянка была возле Дунайского путепровода, возле Малой Балканской улицей и местной ж/д дорогой. Там машины занимали площадь в 4 тысячи квадратных метров. Собственнику разрешали пользоваться землей в два раза меньше, но вскоре срок соответствующего договора истек. Как оказалось, предприниматель – злостный нарушитель. С места собрали заборы, контейнеры, шлагбаумы, будку охранника и несколько металлических конструкций.

На некоторых стоянках были незаконно установленные шлагбаумы. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

- За самовольное размещение элементов благоустройства нарушителей привлекут к административной ответственности, которая предполагает наложение штрафа. Также недобросовестным землепользователям предстоит возместить стоимость работ по освобождению незаконно занятых участков, - отметили в пресс-службе ККИ Санкт-Петербурга.

Добавим, что стоянки и парковки убрали еще с Выборгского шоссе, Социалистической улицы, Тихорецкого проспекта, улицы Маршала Казакова и Суздальского проспекта.