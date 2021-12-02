Активные фанаты «Зенита» решили уйти с трибун на матче с «Ростовом»

Вираж "Зенита" устроит частичный бойкот матча с "Ростовом". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вираж «Зенита» намерен уйти с трибун домашнего стадиона на 60-й минуте матча с «Ростовом». Об этом рассказали представители фанатского объединения «Ландскрона». Команду просят отнестись с пониманием к данному решению. Все из-за солидарности с болельщиками ЦСКА, которых массово задержали в Москве после игры с «Зенитом». В итоге суд ждал 51 человека – за использование пиротехники, мелкое хулиганство и распитие алкоголя.

Фанаты ЦСКА попросили коллег из других клубов на время перестать быть врагами и поддержать их бойкот следующей игры. В «Ландскроне» ответили утвердительно.

- Мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему, - сетуют зенитовцы.

Добавим, что в чемпионате России «Зенит» лидирует с отрывом от «Динамо» в 4 очка. «Ростов» же располагается на 11 строчке турнирной таблицы. Игра между командами состоится в пятницу, 3 декабря, в 19:00.