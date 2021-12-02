Повышать температуру в батареях домов в Петербурге не будут, несмотря на мороз

В Петербурге пока не будут повышать температуры в батареях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге пока не будут повышать температуру в батареях домов, несмотря на крепкие ночные морозы. Ночью 3 декабря столбики термометров в городе опустятся до минус 12 градусов, а 5-го числа и вовсе до минус 16. В конце ноября теплоэнергетики уже повышали температуру в батареях, но грядущие морозы на погоду в домах не повлияют.

Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», параметры в котельных соответствуют нормативам. Всего на балансе предприятия есть 274 источника, ситуацию с температурой за окном изучают постоянно.

- Автоматизированные котельные оснащены системой погодозависимого регулирования, то есть подают теплоноситель до ввода в дом ровно той температуры, которая является комфортной для жителей в соответствии с нормативом, – объясняют «Комсомолке» на предприятии. – Режим работы источников, которые находятся в ожидании реконструкции и автоматизации, регулируется специалистами вручную, но они также соответствуют температуре наружного воздуха и в случае похолодания их вручную перестраивают, исходя из новых погодных условий. Современные тепловые пункты в зоне ответственности компании также работают в режиме погодозависимого регулирования.

Добавим, что повышать температуры в батареях пока не собираются и в котельных, подконтрольных «Теплосети».