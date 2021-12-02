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Происшествия2 декабря 2021 19:46

Пожар повышенной сложности тушат в автосервисе с фурами в Пушкине

Огонь загорелся в боксах по адресу Саперная улица, 65А
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Автосервис с фурами тушат в Пушкинском районе Петербурга в ночь на 3 декабря. Фото: "Мегаполис"

Автосервис с фурами тушат в Пушкинском районе Петербурга в ночь на 3 декабря. Фото: "Мегаполис"

Мощный пожар произошел в автосервисе на Саперной улице в Пушкине. Огонь разросся до 300 квадратных метров. Внутри шести боксов находятся три грузовика, все они почти полностью выгорели. Сообщение о пожаре поступило спасателям МЧС в 20:11, они оперативно прибыли на место. Спустя час происшествию присвоили ранг повышенной сложности 1БИС.

- Горят шесть боксов с грузовиками марки «Фрэдлайнер». К ликвидации пожара привлекли 5 единиц техники и 23 человека из личного состава, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

По информации спасателей, пострадавших в пожаре нет. Вероятно, тушить огонь будут всю ночь.