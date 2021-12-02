В Смольном назвали истинного виновника двухдневной пробки на Московском шоссе

Комитет по благоустройству Петербурга назвал виновника многострадальной пробки на Московском шоссе. Фото: vk.com/kb_spb

Комитет по благоустройству Петербурга назвал истинного виновника двухдневной пробки на Московском шоссе. Напомним, из-за многочасовых заторов в Шушарах даже развернули пункты обогрева МЧС, потому что многие водители экономили бензин и мерзли. Когда пассажиры автобусов начали выходить и идти пешком по трассе, часть транспорта пустили в объезд пробки. Дорогу полностью зачистили от снега только в ночь на четверг, 2 декабря.

По словам Смольного, вина в заторах лежит на частной компании, которая забыла про уборку своей территории у логистического комплекса «Армада» в Шушарах. Правда, имя собственника площадки не называется.

- На неубранных ото льда и снега дорогах компании застряли грузовые машины, что и стало причиной скопления автомобильного транспорта в районе поселка. Сейчас затор устранили, движение автотранспорта восстановлено, - подытоживают в комблаге.