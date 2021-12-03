Спасатели МЧС локализовали пожар в автосервисе с грузовиками в Пушкине

В Пушкине локализовали крупный пожар в автосервисе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасателям МЧС удалось локализовать мощный пожар в автосервисе с грузовиками в Пушкинском районе Петербурга. На это ушло 2,5 часа. Напомним, на Саперной улице загорелись боксы, в которых стоят три фуры «Фрэдлайнер». Пожару присвоили ранг повышенной сложности, его по-прежнему тушат 25 спасателей на 5 единицах техники.

- В 23:00 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали, - коротко отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

О причинах пожара пока не сообщают. Известно, что грузовики стоят недешево.