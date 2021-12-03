Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость2 декабря 2021 21:30

3,2 млн «квадратов» жилья построят в Петербурге в 2021 году

Власти обещают, что дома сопроводят социальной инфраструктурой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В 2021 году в Петербурге достроят 3,2 млн квадратных метров жилья.

В 2021 году в Петербурге достроят 3,2 млн квадратных метров жилья.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году в Петербурге всего введут почти 3,2 млн квадратных метров жилья. Об этом упомянул губернатор Александр Беглов на съезде строителей города. План по вводу жилых домов заранее согласовали с Минстроем. Власти обещают, что жилье сопроводят всей необходимой социальной инфраструктурой, то есть больницами, школами, детсадами.

- По итогам 2021 года за счет городского бюджета построят 25 социальных объектов. 17 уже ввели. За счет инвесторов введут еще 46 объектов. 33 из них уже сдали в эксплуатацию, в том числе 19 детских садов, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

К слову, с 1 июля 2021 года в Северной столице работает специальная градостроительная комиссия, в ее обязанности входит давать рекомендации по возведению инженерных и соцобъектов, а также развитию дорожной сети возле застройки.