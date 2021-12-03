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Авто2 декабря 2021 21:55

Движение транспорта по Малому проспекту Петроградской стороны ограничат на год

На месте установят пешеходную галерею на время строительных работ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Движение транспорта по Малому проспекту Петроградской стороны в Петербурге ограничат до 4 октября 2022 года.

Движение транспорта по Малому проспекту Петроградской стороны в Петербурге ограничат до 4 октября 2022 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга предупредила водителей об ограничении движение транспорта на Малом проспекте Петроградской стороны с 4 декабря. Речь только об участке между Съезжинским переулком и Ждановской набережной. Дело в том, что там установят пешеходную галерею на время строительных работ, которые продлятся до 4 октября 2022 года.

Естественно, это не все грядущие ограничений в городе, как уточняют в «Невских новостях».

- С 6 по 22 декабря из-за работ по прокладке инженерных сетей на участке Большого Сампсониевского проспекта, от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта, введут режим ограниченного движения, - рассказывают в городском издании.

К слову, об автомобильных новостях – накануне «Комсомолка» попыталась проверить работоспособность новой большой зоны платной парковки в Петербурге. Оплатить стоянку нам так и не удалось.