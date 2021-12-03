Последние новости в Санкт-Петербурге на 3 декабря 2021 года: Главные проблемы города в уборке снега и конец пробки на Московском шоссе

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 3 декабря 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 3 декабря 2021 года. Мы проанализировали с экспертами главные проблемы города в плане уборки снега. Недавний циклон «Бенедикт» со снегопадом обнажил многие уязвимые места в Северной столице. Во-первых, в городе не хватает снегоуборочной техники, в последний раз ее закупали в 2019 году. В Москве, для сравнения, есть 18 тысяч единиц техники. Во-вторых, уборку территорий сложно контролировать – ТСЖ, УК, администрации и главы муниципальных образований взваливают вину друг на друга. В-третьих, в Петербурге наблюдается нехватка рабочих рук.

Город вышел на седьмое по счету плато по коронавирусу, в этот раз по числу госпитализаций. Ежедневно в больницы поступает от 350 до 400 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Однако как будет дальше – никто не знает, поэтому темпы вакцинации лучше не сбавлять, советуют в комздраве Петербурга.

Наконец, администрация Пушкинского района объявила о полной ликвидации двухдневной пробки на Московском шоссе. МЧС свернуло пункты обогрева для водителей, а общественный транспорт начал ходить как надо, а не в объезд. В комитете по благоустройству нашли виновника затора – частную компанию, которая не убирала свою территорию возле логистического комплекса «Армада» в Шушарах. Не исключено, что к собственнику земли будут приниматься санкции.