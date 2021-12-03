Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 3:06

Что произошло в ночь на 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге

«Комсомолка» рассказывает о главных ночных происшествиях в городе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Газетный киоск сгорел недалеко от станции метро "Автово" в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Газетный киоск сгорел недалеко от станции метро "Автово" в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь на 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. В 23:40 вспыхнул газетный киоск возле станции метро «Автово». Про свою торговую точку собственник может забыть – маленькая конструкция выгорела почти дотла. Пожар потушили 10 спасателей МЧС, на локализацию ушло 10 минут. Теперь жители ближайшего жилого дома вдыхают запах гари.

Пожарные продолжают тушить горящий автосервис в Пушкине на Саперной улице. Огонь уничтожил три грузовика. Пожар распространился на 800 квадратных метров, но его локализовали. Похоже, тушить тлеющие завалы будут до утра.