Газетный киоск сгорел недалеко от станции метро "Автово" в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь на 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. В 23:40 вспыхнул газетный киоск возле станции метро «Автово». Про свою торговую точку собственник может забыть – маленькая конструкция выгорела почти дотла. Пожар потушили 10 спасателей МЧС, на локализацию ушло 10 минут. Теперь жители ближайшего жилого дома вдыхают запах гари.

Пожарные продолжают тушить горящий автосервис в Пушкине на Саперной улице. Огонь уничтожил три грузовика. Пожар распространился на 800 квадратных метров, но его локализовали. Похоже, тушить тлеющие завалы будут до утра.