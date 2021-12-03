Новый снегопад и до 6 градусов мороза обещают в Петербурге в пятницу

Снег и до -6 градусов обещают в Петербурге в пятницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Морозный и снежный день ждет жителей Петербурга в самом конце рабочей недели. С утра термометры показывают -8,8 градуса, но потом немного потеплеет. Зато пойдет снег, временно прекратившийся в четверг.

- 3 декабря ожидается облачая погода. Днем снег. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха составит -4…-6 градусов. На дорогах гололедица, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление практически не изменится и останется на уровне в 746 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В первый день выходных погода будет похожей. В субботу ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура в течение суток составит -5…-7 градусов. А вот в воскресенье серьезно подморозит. В пригородах Петербурга ночью ожидаются морозы до -19 градусов, а днем в городе будет -10…-12.