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Общество3 декабря 2021 4:49

Новый снегопад и до 6 градусов мороза обещают в Петербурге в пятницу

Водителей предупреждают о гололеде на дорогах
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Снег и до -6 градусов обещают в Петербурге в пятницу.

Снег и до -6 градусов обещают в Петербурге в пятницу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Морозный и снежный день ждет жителей Петербурга в самом конце рабочей недели. С утра термометры показывают -8,8 градуса, но потом немного потеплеет. Зато пойдет снег, временно прекратившийся в четверг.

- 3 декабря ожидается облачая погода. Днем снег. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха составит -4…-6 градусов. На дорогах гололедица, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление практически не изменится и останется на уровне в 746 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В первый день выходных погода будет похожей. В субботу ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура в течение суток составит -5…-7 градусов. А вот в воскресенье серьезно подморозит. В пригородах Петербурга ночью ожидаются морозы до -19 градусов, а днем в городе будет -10…-12.