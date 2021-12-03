Трубу с горячей водой прорвало на проспекте Ветеранов

На проспекте ветеранов прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today

Коммунальная авария произошла в Красносельском районе Петербурга. Утром пятницы жители домов на проспекте Ветеранов увидели высокий столб пара, который поднимался с тротуара вблизи с перекрестком проспекта Маршала Жукова.

- Начало зимы как всегда увенчалось успехом служб по замене труб на перекрестке проспектов Ветеранов и Маршала Жукова, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам местных жителей, неподалеку коммунальщики меняют тепломагистраль, но до этого участка работы пока не дошли. Старая труба не выдержала нагрузки и лопнула.

«КП» напоминает: ни в коем случае не приближайтесь к местам вытекания воды и парения – внизу может быть размыт грунт и можно провалиться в яму с кипятком.