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Происшествия3 декабря 2021 5:02

Трубу с горячей водой прорвало на проспекте Ветеранов

Рядом с аварийным участком идет ремонт коммуникаций
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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На проспекте ветеранов прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте ветеранов прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today

Коммунальная авария произошла в Красносельском районе Петербурга. Утром пятницы жители домов на проспекте Ветеранов увидели высокий столб пара, который поднимался с тротуара вблизи с перекрестком проспекта Маршала Жукова.

- Начало зимы как всегда увенчалось успехом служб по замене труб на перекрестке проспектов Ветеранов и Маршала Жукова, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам местных жителей, неподалеку коммунальщики меняют тепломагистраль, но до этого участка работы пока не дошли. Старая труба не выдержала нагрузки и лопнула.

«КП» напоминает: ни в коем случае не приближайтесь к местам вытекания воды и парения – внизу может быть размыт грунт и можно провалиться в яму с кипятком.