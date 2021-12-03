Ниже -20 градусов было в Ленобласти в прошедшую, самую холодную ночь зимы

Морозная погода установилась в Петербурге и Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима все активнее вступает в свои права, а морозы крепчают. Так, в прошедшую ночь были побиты рекорды нынешнего осенне-зимнего сезона. В Петербурге термометры показывали ниже -10 градусов, а на востоке Ленобласти отмечены 20-градусные морозы.

- Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы – температура воздуха опустилась до -10,4 градусов, а по области было до -20,9 (Лодейное Поле), - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Но днем в наступившую пятницу таких морозов не ожидается. В городе синоптики обещают снег и до -6 градусов. В Ленобласти термометры покажут -3…-8. Будет облачно, а давление останется низким.