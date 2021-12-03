Полиция осмотрела более 150 школ и судов Петербурга в поисках взрывчатки

Все суды и более 100 школ "заминировали" в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция осмотрела более 100 школ и все суды города в поисках взрывчатки. Причиной этому стали письма с угрозами, которые пришли на электронный адрес управления ФСБ вечером в четверг, 2 декабря 2021 года.

- Поступило сообщение о том, что завтра, ближе к часу, взорвутся все школы Московского, Адмиралтейского, Невского районов, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

За вечер правоохранители осмотрели 138 школ в указанных районах. Взрывчатка нигде обнаружена не была.

Аналогичное письмо в ФСБ пришло и по поводу судов. В сообщении говорилось, что в городе заминированы все суды, а в Арбитражном и Конституционном находится по 20 бомб. Были проверены 27 зданий, однако и там опасных предметов обнаружено не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.