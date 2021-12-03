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Дом. Семья3 декабря 2021 7:28

Все медведи центра "Велес" в Петербурге ушли в спячку

Посетителей центра просят не шуметь до весны
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В центре "Велес" в Петербурге все медведи ушли в спячку / Фото: Велес

В центре "Велес" в Петербурге все медведи ушли в спячку / Фото: Велес

Наступила зима и вся природа отправилась в долгий сон до весны. Даже медведи реабилитационного центра "Велес" Санкт-Петербурга отправились в спячку. Об этом 3 декабря 2021 года радостно сообщили в центре.

- Супер новость. 2 декабря, наверное, чудо, но все двадцать два наших чудесных мишек улеглись в спячку, - обрадовались работники центра.

Дело в том, что в неволе порой медведи не отправляются спать, так как у них есть еда, теплое жилье. Кроме того, спячке учит своих малышей мама-медведица, но многие из воспитанников центра были лишены родительницы еще в детстве, поэтому не знают, как надо правильно себя вести.

Теперь же все медведи сладко спят до весны. В центре попросили, чтобы теперь при посещении все вели себя тихо, дабы не разбудить косолапых.