Беглов поздравил юристов Петербурга с профессиональным праздником Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

3 декабря отмечается День юриста. В честь этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился ко всем специалистам этой области из Северной столицы и поздравил их с профессиональным праздником. Он напомнил, что 157 лет назад император Александр Второй принял уставы судебной реформы.

- В Петербурге складывались и формировались многие правовые институты. Благодаря им началось быстрое развитие нашей страны. Сегодня наш город остается юридической и судебной столицей страны, где работает Конституционный суд, - отметил Беглов.

Также вскоре Верховный и Высший арбитражный суды тоже переедут в Петербург. Также в Северной столице постоянно проводится Международный юридический форум.

Кроме того, градоначальник напомнил, что выпускники юридических факультетов трудятся не только в правительстве Петербурга, но и правительстве страны.