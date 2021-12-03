Более 2,6 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 3 декабря

За сутки в Петербурге коронавирус выявили еще у 2,6 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Уровень заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге остается на высоком уровне. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 3 декабря 2021 года в городе заболели еще более 2,6 тысяч человек. Однако по сравнению с днем ранее, это спад на 0,5 процентов.

- За сутки коронавирус в Петербурге был подтвержден еще у 2609 человек. Также выздоровели 4023 человека, еще 60 скончались в результате болезни, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирус был обнаружен у 794 923 жителей города, из них выздоровели 735 867 горожан и 26 380 скончались.

Накануне в Смольном сообщили, что Петербург уже в седьмой раз с начала года вышел на плато. Сейчас уровень госпитализаций 350-400 человек в сутки, и он может сохраниться до конца зимы. Поэтому говорить о победе над пандемией пока рано.