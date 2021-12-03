Полиция задержала мужчину, заставлявшего школьницу из Петербурга присылать ему обнаженные фото

Полиция задержала мужчину за развращение школьницы из Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга обнаружила мужчину, который развращал 12-летнюю девочку через интернет. Об этом "КП-Петербург" 3 декабря 2021 года сообщил источник в правоохранительных органах. Подозреваемого разыскивали еще с октября.

- В середине октября было установлено, что неизвестный человек в период с 18 августа по 19 октября заставлял 12-летнюю девочку присылать ему обнаженные фотографии со своим участием. Также мужчина отправлял школьницы аналогичные снимки других девушек, - рассказал источник.

По данному факту было возбуждено уголовное дело и начались поиски преступника.

Подозреваемого нашли 1 декабря. Им оказался 25-летний житель Москвы. При задержании он признался в содеянном. Во время обыска у парня забрали мобильный телефон и ноутбук. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.