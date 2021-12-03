Рекордные 160 тысяч кубометров снега приняли на пунктах «Водоканала»

В Петербурге продолжают убирать последствия снегопада. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 160 тысяч кубометров снега приняли пункты «Водоканала» за десять последних дней. Интенсивные осадки, которые превысили треть месячной нормы всего за сутки, привели к сугробам на тротуарах и пробкам на дорогах.

- Лишь за одни сутки, со 2 на 3 декабря, «снежные» пункты предприятия приняли более 58 тысяч кубометров снежных масс, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Больше всего снега грузовики везут на пункт приемки, расположенный на Октябрьской набережной. Причем измерение снежной массы в кузове самосвала происходит автоматически, при помощи сканирующей рамки.

Все 18 пунктов «Водоканала» работают круглосуточно. Учитывая, что синоптики обещают новые снегопады, недостатка снега тут не намечается.