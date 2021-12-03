Более 980 аварийных домов расселили в Петербурге

Петербург выделит рекордные 96 млрд рублей на помощь городским очередникам Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург постепенно завершает программу по расселению аварийного жилья. Как отметили 3 декабря 2021 года в Смольном, на это город выделит рекордные 96 миллиардов рублей, чтобы очередники смогли получить свои квартиры.

- Всего в Северной столице расселено 986 аварийных домов, где жили 15,5 тысяч семей. До конца 2023 года будут расселены еще 24 дома, - рассказали в городской администрации.

Также город планирует справится с очередью на жилье для льготников. Поэтому из бюджета Северной столицы было выделено 96 миллиардов рублей. Как отметил директор Центра доступного жилья Денис Зубарев, в 2023 году город собирается выйти на финансирование этой очереди "год в год". Это означает, что люди будут получать помощь в том же году, когда подали заявление.