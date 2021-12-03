В Петербурге таксист за волосы вытащил пассажирку из машины за отказ надевать маску

После словесных оскорблений таксист пустил в ход и грубую силу Фото: Олег ЗОЛОТО

Поездка на такси для жительницы Петербурга закончилась заявлением в полицию. 2 декабря она вызвала машину, чтобы направиться по личным делам, но в процессе поездки между ней и водителем завязался конфликт.

- В полицию поступило сообщение от мужа пострадавшей. Он рассказал, что во время поездки водитель попросил супругу надеть маску. Она ответила отказом. После чего водитель оскорбил женщину, вышел из автомобиля и за волосы выкинул ее из машины, - сообщил источник "КП-Петербург".

От медицинской скорой помощи петербурженка отказалась и пообещала лично приехать в участок для подачи заявления. Номер и марку машины агрессивного водителя она запомнила.