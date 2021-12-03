Более 400 человек госпитализированы с коронавирусом в Петербурге за сутки

Еще 400 человек попали в больницы Петербурга с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Уровень госпитализаций в Санкт-Петербурге все еще находится на высоком уровне. Согласно отчету Смольного на 3 декабря 2021 года за последние сутки в больницах оказались более 400 человек. Отмечается, что такой показатель может сохраниться до конца зимы.

- За минувшие сутки в Петербурге были госпитализированы 417 человек, еще 410 пациентов выписаны, - рассказали в городской администрации.

Всего в Петербурге больных коронавирусом принимают в 18 больницах. Там развернуто более 7,9 тысяч коек, из которых заняты на данный момент 5,8 тысяч мест.

Среди тяжелобольных 566 пациентов, они находятся в отделениях реанимации. Еще 291 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, во временном госпитале в "Ленэкспо" задержатся 117 человек, еще 354 находятся в пансионате "Заря".