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Общество3 декабря 2021 10:30

Новый прожиточный минимум на 2022 год установили в Петербурге

Его подняли на 732 рубля
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Прожиточный минимум на 2022 год в Петербурге вырастет на 732 рубля

Прожиточный минимум на 2022 год в Петербурге вырастет на 732 рубля

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Санкт-Петербурга утвердило прожиточный минимум на 2022 год. Изменения вступят в силу с 1 января. Документ уже опубликован на официальном сайте администрации Северной столицы.

- Прожиточный минимум на душу населения в 2022 году составит 13 160 рублей 20 копеек, - говорится в документе.

Отметим, что ранее правительство планировало оставить прожиточный минимум в 12426 рублей. Однако власти все же решили поднять его на 732 рубля.

Что касается остальных показателей, то минимум для трудоспособного населения составит 4 344 рублей 60 копеек, для пенсионеров установлен минимум в 11 317 рублей 80 копеек, а для детей — 12 765 рублей 40 копеек.

Напомним, что ранее Смольный установил минимальный размер зарплаты в Петербурге на 2022 год. Он составит 21,5 тысячу рублей.