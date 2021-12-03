Новый прожиточный минимум на 2022 год установили в Петербурге

Прожиточный минимум на 2022 год в Петербурге вырастет на 732 рубля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Санкт-Петербурга утвердило прожиточный минимум на 2022 год. Изменения вступят в силу с 1 января. Документ уже опубликован на официальном сайте администрации Северной столицы.

- Прожиточный минимум на душу населения в 2022 году составит 13 160 рублей 20 копеек, - говорится в документе.

Отметим, что ранее правительство планировало оставить прожиточный минимум в 12426 рублей. Однако власти все же решили поднять его на 732 рубля.

Что касается остальных показателей, то минимум для трудоспособного населения составит 4 344 рублей 60 копеек, для пенсионеров установлен минимум в 11 317 рублей 80 копеек, а для детей — 12 765 рублей 40 копеек.

Напомним, что ранее Смольный установил минимальный размер зарплаты в Петербурге на 2022 год. Он составит 21,5 тысячу рублей.