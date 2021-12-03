Собака покусала шестилетнюю девочку из Ленобласти в лифте дома

Животное схватило ребенка за ногу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Центральную районную больницу Шлиссельбурга вечером 1 декабря поступила 6-летняя девочка из города Кировск Ленинградской области. На правой ноге ребенка были явные следы от укусов, что и диагностировали медики.

- Как выяснилось, девочка зашла в лифт своего дома и там на нее напала собака. Животное успело схватить ребенка за ногу, - сообщил источник "КП-Петербург".

Врачи обработали рану девочки и отпустили домой. Сильных повреждение собака нанести не успела, но данные переданы для проверки полицией.