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Происшествия3 декабря 2021 10:37

Собака покусала шестилетнюю девочку из Ленобласти в лифте дома

Сильных травм ребенок не получил
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Животное схватило ребенка за ногу

Животное схватило ребенка за ногу

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Центральную районную больницу Шлиссельбурга вечером 1 декабря поступила 6-летняя девочка из города Кировск Ленинградской области. На правой ноге ребенка были явные следы от укусов, что и диагностировали медики.

- Как выяснилось, девочка зашла в лифт своего дома и там на нее напала собака. Животное успело схватить ребенка за ногу, - сообщил источник "КП-Петербург".

Врачи обработали рану девочки и отпустили домой. Сильных повреждение собака нанести не успела, но данные переданы для проверки полицией.