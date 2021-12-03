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Общество3 декабря 2021 10:45

В Смольном опровергли прибытие в январе 2022 года в Петербург вакцины для детей «Спутник М»

Официальной информации об объемах и сроках первых поставок пока нет
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Детская вакцина в точности повторяет взрослую, но ее дозировка уменьшена в пять раз.

Детская вакцина в точности повторяет взрослую, но ее дозировка уменьшена в пять раз.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга опровергли информацию о том, что первая партия вакцины против коронавируса для детей «Спутник М» может прийти в город в начале января - ранее такую информацию распространили СМИ. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Поставка действительно ожидается, но пока что нет ни объемов, ни сроков, - уточнили в комздраве. – Даже примерных. Никакой официальной информации на этот счет в комитет по здравоохранению не поступало.

Напомним: вакцина «Спутник М», как следует из названия, представляет собой модификацию вакцины «Спутник V», предназначенную для детей и подростков. Ранее были проведены ее клинические испытания. Как заявлял директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, «Спутник М» в точности повторяет «взрослую» вакцину, но ее дозировка уменьшена в пять раз.