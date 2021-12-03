Клубы пара затянули набережную Фонтанки из-за коммунальной аварии

Набережную Фонтанки окутали клубы пара из-за коммунальной аварии Фото: Олег ЗОЛОТО

На набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге все затянуло густым паром. Причиной тому стала коммунальная авария, которая произошла в ночь со 2 на 3 декабря 2021 года. Об этом рассказали в "Теплосети" города.

- В 3 часа ночи поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу набережная реки Фонтанки, дом 93. На место незамедлительно прибыла аварийная бригада для ликвидации дефекта, - рассказали в компании.

На время ЧП вокруг прорыва были обеспечены все необходимые меры безопасности.

В компании отметили, что управляющим компаниям дали распоряжение на время работ постоянно контролировать системы отопления и производить замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления.

Полностью все работы по устранению проблемы будут завершены к 7 часам утра 4 декабря.