Полицейского в Петербурге задержали за получение взятки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника полиции за получение взятки. Об этом 3 декабря 2021 года рассказал следственный комитет города. Задержанным оказался старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков по Московскому району.

- 2 декабря местный житель, посредник правоохранителя, на Цветочной улице получил от женщины, участвующей в операции "Оперативный эксперимент", муляж денег на 50 тысяч рублей, чтобы передать их полицейскому, - рассказали в комитете.

Эти 50 тысяч являлись частью ранее требуемой взятки в размере 100 тысяч рублей, чтобы полицейский написал справку о том, что сын женщины, который обвиняется в разбойном нападении, якобы оказывал ему содействие в выявлении преступлений.

Посредника задержали, но он согласился на участие в операции. Встретился с полицейским, которому отдал часть взятки. Тогда оперуполномоченного и задержали.

В отношении полицейского возбудили уголовные дела. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.